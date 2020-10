Suframa participa de estudo para fortalecer a cadeia produtiva do mel em Boa Vista do Ramos



Uma comitiva formada por representantes da Suframa e de outros órgãos e instituições ligadas ao setor primário esteve no município de Boa Vista do Ramos, na quinta-feira (24), aplicando um estudo diagnóstico na cadeia produtiva do Mel Selvagem do município, com o objetivo de identificar se o produto está apto a obter o Registro de Identificação Geográfica ou de Marca Coletiva.

Além da Suframa, que foi representada por técnicos da Coordenação-Geral de Desenvolvimento Regional (Cgder), participaram da elaboração e execução do estudo o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), a Secretaria de Produção Rural do Amazonas (Sepror), a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), a Cooperativa dos Criadores de Abelhas Indígenas da Amazônia (Coopmel), o Instituto Inovates e o Sebrae.

A Suframa foi uma das primeiras instituições a indicar a cadeia produtiva do Mel Selvagem de Boa Vista do Ramos como potencial para aplicação do diagnóstico, por compreender que o produto possui diferencial competitivo por ser produzido por abelhas nativas, carregando consigo a marca Amazônia. Inclusive, a Autarquia já promoveu, por meio de convênios, que é um dos instrumentos que permitem interiorizar o Desenvolvimento Regional, o incremento de infraestrutura no município e na cadeia do mel.

Com as estratégias de Indicação Geográficas e Marcas Coletivas, o Mel Selvagem de Boa Vista do Ramos ganha em proteção e agregação de valor, dando a ele diferencial competitivo com objetivo de inserção do produto nos mercados nacional e internacional. Isso permite ainda que grupos de produtores, ancorados em um determinado território, promovam mercadologicamente seus produtos com forte apelo a sua origem, com base em uma atividade ecologicamente correta, economicamente viável e socialmente justa.

