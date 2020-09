Pesquisa ‘Projeta’ aponta reeleição de Eraldo Trindade

O Instituto Projeta de Pesquisa e Mercado realizou, entre os dias 10 e 12 de setembro, uma pesquisa eleitoral para a prefeitura de Boa Vista do Ramos, no interior do Amazonas. No levantamento estimulado, que é quando os pesquisadores apresentam os nomes para o eleitor escolher, o atual prefeito Eraldo Trindade (PSC) aparece com 55,84% dos votos, seguido pelo candidato Dr. Alexandre Ribeiro (PSD), com 30,21%. Os que não souberam ou não responderam somaram 10,53% dos votos e brancos e nulos foram 3,42%.