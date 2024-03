Forças de Segurança prendem dois homens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo

Durante o primeiro dia de ação da Operação Impacto/médio e baixo Amazonas, no município de Boa Vista dos Ramos (a 271 quilômetros de Manaus), as Forças de Segurança do Amazonas, prenderam, na segunda-feira (25/03), dois homens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.



Conforme a ocorrência, os policiais realizavam patrulhamento ostensivo no bairro São Sebastião, quando avistaram um suspeito comercializando entorpecentes na área.



Ao realizar abordagem, os agentes apreenderam com a dupla, uma bolsa com porções de oxi, maconha, cocaína e uma balança de precisão. Ainda na ação, um dos infratores relatou para a equipe que em sua residência havia uma espingarda calibre 32 e duas munições.



Todo o material foi apreendido e os dois infratores irão responder na Justiça por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Os homens foram encaminhados para o 46° Distrito Integrado de Polícia (DIP).





Com informações da SSP/AM