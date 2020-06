Morre na Itália Pe. Egidio Mozzato

Foto: Internet

Morreu na manhã deste sábado (16), na comunidade do Pontifício Instituto das Missões Estrangeiras (PIME) em Rancio di Lecco, na Itália, o padre Egidio Mozzato, de 79 anos.

Egidio nasceu em 1 de setembro de 1940 em Martellago, na província de Veneza e na diocese de Treviso.

Aos 10 anos, ingressou na casa de formação do Instituto em Treviso, cursando o ensino médio e continuando o Seminário de Monza para estudos filosóficos e secundários; prefeito de seminários menores em Treviso, Cervignano e Vigarolo, encerra a formação inicial com estudos teológicos em Milão, faz o juramento perpétuo em 22 de dezembro de 1967 e no ano seguinte, em 22 de junho, é ordenado sacerdote em sua cidade natal por Mons. Aristide Pirovano, assistido no altar por um de seus irmãos sacerdotes. “A alegria é o segredo do cristão”, ele escreveu na pequena imagem de lembrança daquele dia.

Antes de partir, ele atuou como vice-reitor no seminário do Instituto em Treviso e no ministério vocacional nas dioceses de Gorizia e Udine; em novembro de 1975, ele finalmente partiu para a missão na Amazônia brasileira, onde atuou em Maués, Boa Vista do Ramos, Barreirinha e em Parintins, na Igreja de São Sebastião, na Catedral de Nossa do Carmo e Comunidade de São Benedito.

Em uma carta aos amigos, que apareceu em Missionari del Pime, em maio de 2001, ele disse: “O que me faz feliz é, no domingo, ver a igreja superlotada de pessoas cantando, orando e ouvindo: elas sabem que domingo é o dia do senhor; até o bispo ficou impressionado ao ver uma igreja cheia de meninos, mesmo debaixo do altar. Aqui há vida, há alegria! Em sua oração, coloque também meu nome e obrigado pelo bem que você me quer.”

O funeral será realizado na segunda-feira, 18 de maio, às 9h30, na Casa PIME, em Rancio di Lecco, de forma privada devido a uma emergência de saúde. Como seu desejo, ele será enterrado no cemitério do Instituto em Villa Grugana.