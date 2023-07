Idam realiza distribuição de 600 mudas de citros

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), por meio da Unidade Local de Boa Vista do Ramos (distante 271 quilômetros de Manaus), realizou a distribuição de 600 mudas de citros com o objetivo de fomentar a produção familiar na comunidade Cristo Bom Pastor de Pari, na zona rural do município.





A entrega das 600 mudas de limão e laranja, realizada pelos técnicos do instituto na segunda-feira (17/07), beneficiou 32 famílias da comunidade. De acordo com o gerente da unidade, Arlindo Rodrigues, a região é referência na produção de citros no município e a entrega busca fomentar e capacitar os produtores.





“Os plantios da comunidade são muito antigos e hoje, automaticamente, irão se renovar. Essa semana devemos retornar para auxiliar espaçamento, abertura de covas e plantio. Em 40 dias voltaremos à comunidade para fazer o acompanhamento das mudas distribuídas”, disse.





Além da distribuição das mudas, o Idam realizou outra ação na comunidade, durante o mês de junho, para emissão de Cartão do Produtor Primário (CPP), Cadastro Ambiental Rural (CAR) e Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF).

